وزارة الدفاع الروسية تُعلن تحطم قاذفتين”سو-34″ شرقي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تحطم قاذفتين من طراز “سو-34″؛ بعد اصطدامهما أثناء تحليق روتيني شرقي البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان، إنّ القاذفتين “كانتا تنفذان تحليقًا تدريبيًا دون ذخيرة على متنهما، قبيل اصطدامهما”، حسبما نقلت قناة “روسيا اليوم”.

وأضافت أن أفراد طاقمي الطائرتين المنكوبتين “تمكنا من القفز بالمظلة” بالتزامن مع وقوع الحادثة. كما أشارت إلى تولي طائرة ومروحيتين عسكريتين مهمة البحث عن أفراد طاقمي الطائرتين المنكوبتين، حسب المصدر ذاته.

وبحسب البيان، فإن الحادث وقع على بعد 35 كيلومترًا من الساحل فوق مياه بحر اليابان.