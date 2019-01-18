منظمة الصحة العالمية تحقق في ادعاءات سوء سلوك في صفوفها

المصدر: ا ف ب‎

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها فتحت تحقيقات حول “ادعاءات بسوء سلوك” داخل صفوفها.

وقالت الوكالة المتخصصة للأمم المتحدة في بيان، إنها “فتحت تحقيقًا بهذه الادعاءات التي لم تحدد طبيعتها”.

وكتبت الناطقة باسم المنظمة، سارة راسل، أن “التحقيق بوشر العام الماضي”.

وجاء بيان المنظمة، إثر نشر مقال حول هذا الموضوع الخميس، بحسب ما قالت المنظمة التي يديرها منذ العام 2017 الإثيوبي تيدروس أدهانوم غيبريسوس.

وأوضحت المنظمة أن “هذه الادعاءات التي سرت داخل المنظمة (..) تناولها الدكتور تيدروس في اجتماعات مع الموظفين شدد خلالها على أن منظمة الصحة العالمية تعتمد سياسة عدم التسامح نهائيًا مع سوء السلوك أو التمييز مهما كان نوعه”.

ويعمل في صفوف منظمة الصحة العالمية التي تتخذ من جنيف مقرًا لها، 7 آلاف خبير في 150 مكتبًا وطنيًا و6 مكاتب إقليمية.

وأطلقت الأمم المتحدة في شباط/فبراير الماضي، خطًا ساخنًا على مدار الساعة للموظفين الذين يتعرضون لـ التحرش جنسي.

وأبلغ ثلث موظفي الأمم المتحدة، أنهم تعرضوا لتحرش جنسي في مكان العمل في السنتين الأخيرتين وفقًا لما جاء في دراسة غير مسبوقة نشرت نتائجها الأربعاء، وشاركت فيها أكثر من 30 وكالة تابعة للأمم المتحدة.