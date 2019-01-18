ألمانيا تدعو لإعادة التفاوض على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

دعا هايكو ماس، وزير خارجية ألمانيا لمناقشة إعادة التفاوض على مسودة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنه اشترط موافقة كل الدول الأعضاء في التكتل على ذلك.

وقال ماس لمحطة (زد.دي.إف) التلفزيونية الحكومية، أمس الخميس، “في النهاية سيبقى السؤال هو هل نعيد التفاوض على الاتفاق وهو ما يحتاج موافقة كل الأعضاء السبعة والعشرين.. أي أن الجميع سيشارك في ذلك. هذا ما ينبغي مناقشته الآن”.

وكان ماس قال في وقت سابق، إنه “من الصعب تصور” إعادة النظر في اتفاق خروج بريطانيا.

ويوم الأربعاء، أبلغت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، نواب البرلمان، أنه بالنسبة لها “من الواضح أنه لا يمكن أن يكون هناك أي إعادة للتفاوض”.