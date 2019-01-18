مبعوث كوري شمالي يجري محادثات مع بومبيو في أمريكا

وصل مبعوث كوري شمالي إلى واشنطن يوم الخميس، لإجراء محادثات متوقعة مع وزير الخارجية مايك بومبيو، وربما يلتقي بالرئيس دونالد ترامب، بهدف وضع الأسس لقمة ثانية بين واشنطن وبيونغ يانغ.

ووصل المبعوث في نفس اليوم الذي كشف فيه ترامب النقاب عن إستراتيجية أمريكية منقحة للدفاع الصاروخي، خصت كوريا الشمالية بالذكر بوصفها تمثل “تهديدًا غير عادي” بعد 7 أشهر من إعلانه، عقب أول قمة بينه وبين الزعيم كيم جونغ أون، أن التهديد الكوري الشمالي انتهى.

وقال مصدر مطلع على الخطة إن كيم يونغ تشول الذي يقود مفاوضات نزع السلاح النووي من الجانب الكوري الشمالي، في المحادثات مع الولايات المتحدة سيجتمع مع بومبيو، كما سيزور البيت الأبيض اليوم الجمعة في علامة على تحرك محتمل في الجهود الدبلوماسية التي تعثرت لشهور على ما يبدو.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، أن من الممكن أن تتمخض زيارة المسؤول الكوري الشمالي عن إعلان خطط لعقد قمة أخرى بين ترامب وكيم جونغ أون.

لكن لا توجد مؤشرات على تضييق هوة الخلافات بشأن طلبات الولايات المتحدة، بأن تتخلى كوريا الشمالية عن برنامجها للأسلحة النووية الذي يهدد الولايات المتحدة، أو طلب بيونغ يانغ رفع عقوبات مفروضة عليها.

وقالت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء، إن رئيس المخابرات السابق، كيم يونغ تشول، وصل إلى واشنطن على رحلة تجارية قادمة من بكين، وأضافت وسائل إعلام كورية جنوبية أخرى، أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى كوريا الشمالية ستيفن بيجيون استقبل كيم في مطار دالاس.

وكان بومبيو قد خطط للاجتماع مع نظيره الكوري الشمالي لبحث عقد قمة ثانية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لكن الاجتماع تأجل في اللحظة الأخيرة.

وقال سفير كوريا الجنوبية، تشو يون جي، لدى الولايات المتحدة للصحفيين الأسبوع الماضي، إن الاتصالات الدبلوماسية استؤنفت بعد أن ألقى كيم جونغ أون كلمة بمناسبة العام الجديد، قال فيها إنه مستعد للاجتماع مع ترامب “في أي وقت”.

وكانت آخر زيارة قام بها كيم يونغ تشول لواشنطن في يونيو/حزيران، حين سلم ترامب خطابًا من الزعيم الكوري الشمالي مهد الطريق لعقد قمة 12 يونيو/ حزيران في سنغافورة.

وأسفر الاجتماع عن تعهد بيونغ يانغ بالعمل نحو نزع سلاح شبه الجزيرة الكورية، وأعلن ترامب في اليوم التالي أنه لم يعد هناك تهديد نووي من كوريا الشمالية.

لكن منذ ذلك الحين لم يحدث تقدم يذكر، وهو ما أبرزته الإستراتيجية الأمريكية المنقحة التي تم الكشف عنها أمس الخميس.