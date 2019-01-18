روسيا تعتقل عارضة أزياء زعمت امتلاك تسجيل عن علاقة ترامب بموسكو

اعتقلت سلطات الأمن الروسية في مطار موسكو، عارضة أزياء من جمهورية بيلاروسيا، كانت قد ادعت أن لديها دليلًا على مساعدة روسية محتملة لانتخاب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وقد جرى اعتقال العارضة بعد ترحيلها بالطائرة من تايلاند.

وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية أن العارضة انستاسيا فاشوكفيتش، المعروفة باسمها على الإنترنت ناستيا ريبكا، كانت محتجزة في تايلاند؛ للاشتباه فى قيامها بتنظيم دورة للدعارة، إلى جانب مدير أعمالها ألكسندر كيريلوف.

وحصل التوقيف في تايلاند قبل ثلاثة شهور بتهمة تسهيل الدعارة، بعد اقتحام الشرطة ندوة جنسية في منتجع باتايا الساحلي، كانت تحضرها انستاسيا فاشوكفيتش وكيريلوف، وقد ظلا مسجونين الى أن جرى الإفراج عنهما وترحيلهما بالطائرة الى موسكو.

وكانت العارضة فاشوكفيتش قد زعمت أن لديها تسجيلات صوتية للملياردير الروسي أوليغ ديريباسكا تظهر وجود صلة محتملة لموسكو مع حملة ترامب الرئاسية، وقالت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية، وهي تعرض قصة توقيف العارضة البيلاروسية في موسكو، إن التسجيل الذي تحدثت عنه فاشوكفيتش لم يتأكد حتى الآن.