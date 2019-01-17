فرنسا: لدينا خطة عمل حال خروج بريطانيا من “الاتحاد” دون اتفاق‎

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فليب، اليوم الخميس، أن بلاده أعدت خطة عمل إزاء احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وأضاف، من العاصمة الفرنسية باريس، أن خروج بريطانيا دون اتفاق بات احتمالًا أقوى بعد رفض البرلمان الثلاثاء، خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي للخروج من الاتحاد “بريكست”.

وأوضح أنهم أعدوا خطة عمل لمواجهة خروج بريطانيا دون اتفاق، وأن الخطة تتضمن تدابير قانونية وقضائية، وبذلك سيحمون حقوق الفرنسيين والشركات الفرنسية.

وأشار إلى أنهم أعدوا مشروع قانون حول الموضوع، وسيقدمونه خلال الأيام المقبلة إلى الجمعية الوطنية (البرلمان) للتصويت عليه، مؤكدًا أن مشروع القانون يتضمن كافة التدابير التي ستتخذ في حال خروج بريطانيا دون اتفاق.

وبيّن أنهم خصصوا ميزانية بقيمة 50 مليون يورو في هذا الإطار؛ من أجل تدابير ستتخذ في موانئ ومطارات البلاد، وسيتم استخدامها خلال أيام في حال تطلب ذلك.

ونجت حكومة رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الأربعاء، من سحب الثقة بعد يوم واحد من رفض مجلس العموم بالأغلبية خطتها للخروج من الاتحاد.