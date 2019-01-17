مقتل طالبة إسرائيلية من أصل عربي في ملبورن‎

قالت الشرطة الأسترالية، اليوم الخميس، إن طالبة إسرائيلية، من أصل عربي، قُتلت في مدينة “ملبورن”، عندما تعقبها القاتل وهاجمها بالقرب من الجامعة التي تدرس فيها.

وعثر المارة على جثة آية مصاروة أمس الأربعاء، قرب مجمع “باندورا” في جامعة “لا تروبي” في شمال شرق “ملبورن”، ثاني أكبر المدن الأسترالية، وقالت الشرطة إنها مواطنة إسرائيلية.

وأكد المحقق آندرو ستامبر في إفادة صحفية اليوم الخميس “هذه جريمة مروّعة ارتكبت بحق فرد بريئ من أفراد المجتمع”، مضيفًا “نفترض أنه هجوم عشوائي وانتهازي”.

وهذا هو ثاني حادث قتل لفتاة شابة أثناء عودتها لمنزلها ليلًا خلال سبعة أشهر في المدينة الأسترالية، التي تشتهر بالحياة الليلية الصاخبة، وكثرة عدد الطلاب الوافدين من الخارج للدراسة في جامعاتها.

وقالت الشرطة، إن “مصاروة استقلت الترام عائدة إلى منزلها بعد أن شاهدت عرضًا كوميديًّا مسائيًّا”. وقال ستامبر إنها “كانت على الهاتف مع شقيقتها وقت الهجوم وإن أختها أبلغت السلطات”.

وأضافت أنَّ أختها “سمعت صوت سقوطها ووقوع الهاتف على الأرض وسمعت بعض الأصوات الأخرى وهذا كل شيء”.

وكانت الطالبة القتيلة تدرس في ملبورن في إطار برنامج للدراسة في الخارج مدته ستة أشهر. ووصل أفراد أسرتها إلى أستراليا اليوم الخميس.

وقالت الشرطة، إنه يجري فحص قطعتين من الملابس عُثِر عليهما بالقرب من الجثة ويعتقد أنهما تخصان منفذ الهجوم.

وتُراجع أستراليا سياساتها المتعلقة بالعنف ضد النساء بعد مقتل 69 امرأة في هجمات عنيفة في 2018 ارتفاعًا من 54 امرأة في 2017 وفقًا لبيانات منظمة (ديستروي ذا جوينت).