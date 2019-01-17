رئيس الغابون يعود إلى المغرب بعد زيارة خاطفة لبلده

المصدر: أ ف ب

عاد الرئيس الغابوني علي بونغو إلى المغرب الأربعاء بعد يوم واحد فقط على وصوله إلى ليبرفيل إثر قضائه أشهرا في الخارج للتعافي من جلطة أصابته، وفق ما قال مصدر لفرانس برس.

وخلال زيارته الوجيزة إلى الغابون، شارك بونغو في تأدية اليمين الدستورية للحكومة الجديدة المكونة من 38 وزيرًا.

وتم الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة ومكتب جديد للرئاسة في الغابون مساء السبت في مقاطع فيديو مسجلة في المغرب.

ويجب على الوزراء تأدية اليمين أمام رئيس الجمهورية، بحسب الدستور الجديد.

وكان الاحتفال في القصر الرئاسي الثلاثاء مغلقًا امام الصحافة والمواطنين، إلا أنه أنهى مؤقتًا غياب الرئيس الذي واجه محاولة انقلابية من قبل ضباط متمردين.

وقال مصدر مقرب من الرئيس: “عاد إلى الرباط كي يتابع فترة التأهيل”.

وباتت صحة الرئيس الغابوني مثار تكهنات في بلاده، وسط غياب معلومات رسمية مفصلة حول هذه المسالة منذ دخوله المستشفى في 24 تشرين الأول/ أكتوبر في الرياض ونقله إلى مستشفى عسكري بالرباط ثم إلى مقر سكني خاص بالعاصمة المغربية.