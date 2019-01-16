ارتفاع ضحايا هجوم “نيروبي” إلى 21 قتيلًا

ارتفعت، الأربعاء، حصيلة ضحايا الهجوم الذي استهدف مجمعًا فندقيًا في العاصمة الكينية نيروبي، إلى 21 قتيلًا، بحسب الشرطة الكينية.

وقالت الشرطة في بيان إن الهجوم على فندق “دويست” في منطقة “ويست لاند” أسفر عن مقتل 16 كينيًا، وبريطاني، وأمريكي، و3 من دول أفريقية لم يتسنَ بعد التأكد من جنسياتهم.

وأضاف أن 28 مصابًا إثر الهجوم الذي تبنته حركة “الشباب” الصومالية المتشددة، يتلقون العلاج في مشافي نيروبي.

ولفت إلى تحييد 5 متشددين، وتوقيف شخصين آخرين يشتبه بصلتهما بالهجوم في إطار التحقيقات.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، مقتل 14 شخصًا على الأقل في الهجوم .

وأشار إلى انتهاء العملية الأمنية ضد المسلحين الذين هاجموا المجمع الفندقي مساء الثلاثاء.

ويضم المجمع، بحسب وكالة “إسوشييتدبرس” الأمريكية، حانات، ومطاعم، ومصارف، ومكاتب تجارية، ويقع في حي “ويست لاند”، الذي يسكنه العديد من المغتربين الأمريكيين، والأوروبيين، والهنود.