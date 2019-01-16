أردوغان: هجوم منبج ربما هدفه التأثير على الانسحاب الأمريكي من سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن هجوم منبج الذي قتل فيه مجموعة من الجنود الأمريكيين، اليوم الأربعاء، ربما هدفه التأثير على قرار الانسحاب الأمريكي من سوريا.

وأعلن المتحدث باسم التحالف الدولي الكولونيل شون ريان، عن مقتل جنود أمريكيين- لم يحدد عددهم- في هجوم منبج شمال سوريا الذي تبناه داعش.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي عقده مع نظيرته الكرواتية، كوليندا غرابار: “إن المعلومات التي وردت تفيد بوجود 20 قتيلًا بينهم 5 جنود أمريكيين جراء الهجوم”.

وتطرق أردوغان إلى اتصاله الهاتفي مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب الاثنين، قائلًا: “لأنني رأيت عزم ترامب حول الانسحاب من سوريا أرى بأنه لن يتراجع عن قراره نتيجة وقوع العمل الإرهابي في منبج، وإن خطوة من هذا القبيل تكون انتصارًا لتنظيم داعش”.

وأكد أنهما لم يتطرقا خلال الاتصال إلى مسألة تسليم الأسلحة المقدمة للأكراد في سوريا، مع التأكيد على تضييق الخناق على داعش.