بعد هجوم منبج.. نائب ترامب يتعهد بعدم ظهور داعش مجددًا

المصدر: ا ف ب

أكد مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي الأربعاء أن الولايات المتحدة ستقاتل لتضمن هزيمة داعش، وألا ” يطل برأسه البشع مرة أخرى”.

وفيما جدد بنس التأكيد على خطط سحب القوات الأمريكية من سوريا، خاصة بعد هجوم قُتل فيه جنود أمريكيون، استدرك قائلًا:”سنبقى في المنطقة، وسنواصل القتال لضمان ألا يُطل داعش برأسه البشع مرة أخرى”.

وقال المسؤول الأمريكي خلال لقاء مع مجموعة من سفراء الولايات المتحدة:”سنحمي المكاسب التي حققها جنودنا وشركاؤنا في التحالف”.

وأضاف بنس:”بفضل قيادة هذا القائد الأعلى للقوات المسلحة، وشجاعة وتضحية شركائنا في التحالف، فقد أصبح بإمكاننا الآن تسليم القتال ضد داعش في سوريا إلى شركائنا في التحالف، وسنعيد قواتنا إلى الوطن”، مشيرًا إلى أن “الخلافة انهارت، وداعش هُزم”.

وأعلن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة أن جنودًا أمريكيين كانوا من بين قتلى الهجوم الانتحاري الذي وقع في مدينة منبج، وهو الأول الذي يستهدف قوات التحالف في هذه المدينة منذ عشرة أشهر.