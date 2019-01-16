انفصاليون يخطفون 30 شخصًا غرب الكاميرون

أكدت مصادر محلية الأربعاء، أن 30 شخصًا على الأقل تم اختطافهم من قبل أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى حركة انفصالية في غرب الكاميرون المضطرب، الناطقة بالإنكليزية.

وقال مصدر مقرب من السلطات: إن “أكثر من 30 شخصًا خُطفوا أمس الثلاثاء، على الطريق بين بوويا وكومبا” في مناطق جنوب الغرب، مؤكدًا أرقام منظمة غير حكومية محلية.

ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2017، تشهد المنطقتان الشمالية الغربية والجنوبية الغربية في الكاميرون، تمردًا مسلحًا من الناطقين بالإنكليزية الذين يطالبون بالانفصال عن الدولة الناطقة بالفرنسية في معظمها.

وقتل أكثر من 200 عنصر من قوات الدفاع والأمن الكاميرونية، وأكثر من 500 مدني في هذا النزاع، كما تقول المنظمات غير الحكومية.

وأرغم هذا النزاع الذي يزداد اتساعًا، أكثر من 437 ألف شخص حتى الآن على الهرب من منازلهم في هذه المناطق، كما يتبين من أرقام للأمم المتحدة نشرت في تشرين الأول/أكتوبر 2018.