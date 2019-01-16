بارنييه: مخاطر بريكست دون اتفاق “لم تكن أعلى مما هي عليه الآن”

حذَّر كبير المفاوضين الأوروبيين، ميشال بارنييه، اليوم الأربعاء، من أن مخاطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق “لم تكن أعلى مما هي عليه الآن”، بعد رفض مجلس العموم البريطاني بشكل ساحق اتفاق بريكست.

وقال بارنييه خلال جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ شرق فرنسا “تفصلنا عشرة أسابيع عن تاريخ الـ 31 من آذار/مارس، وعند عشرة أسابيع لم تكن مخاطر (الخروج) دون اتفاق أعلى مما عليه الآن”.

ورفض البرلمان البريطاني بغالبية ساحقة الاتفاق الذي أبرمته رئيسة الحكومة تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي.

ولم تحصل الاتفاقية التي توصلت إليها الزعيمة المحافظة إلا على تأييد 202 من الأعضاء، فيما رفضها 432، في أفدح هزيمة تلحق برئيس حكومة بريطاني منذ العشرينيات.