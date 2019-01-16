نائب ميركل بعد رفض اتفاق ماي: “يوم مرير لأوروبا”

حذر أولاف شولز، وزير المالية الألماني، نائب المستشارة، أنغيلا ميركل، من الخروج غير المنظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مشيرًا أن رفض البرلمان البريطاني للاتفاق “يوم مرير لأوروبا”

يأتي ذلك بعد فترة وجيزة من رفض البرلمان البريطاني، لاتفاق الخروج الذي كانت توصلت إليه الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي، حيث رفض الاتفاق 432 عضوا مقابل تأييد 202 من الأعضاء للاتفاق.

وتعليقًا على ذلك كتب شولز على حسابه بتويتر” هذا يوم مرير بالنسبة لأوروبا”.

وأضاف:” نحن مستعدون لكن الخروج غير المنظم هو أسوأ الاحتمالات جميعها بالنسبة للاتحاد الأوروبي وبالنسبة لبريطانيا على نحو خاص”.