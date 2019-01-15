رئيس الغابون يظهر على كرسي متحرك بعد عودته من المغرب (فيديو)

ظهر الرئيس الغابوني علي بونغو خلال لقطات بثها التلفزيون الرسمي، اليوم الثلاثاء، وهو يتحدث مبتسمًا مع عدد من الوزراء بعد عودته إلى البلاد، حيث قضى فترة علاج في الخارج، أحبط خلالها الجيش محاولة انقلاب.

وكان بونغو أُصيب بجلطة خلال حضوره مؤتمرًا في السعودية في 24 أكتوبر/ تشرين الأول، ونُقل في نوفمبر/ تشرين الثاني إلى المغرب لاستكمال العلاج قبل أن يعود إلى البلاد مساء أمس الاثنين.

وخلال لقطات بثها التلفزيون أمس، تضمنت إدلاء وزراء حكومة جديدة باليمين، ظهر بونغو وهو يتحدث، لكن ذراعه اليمنى كانت لا تتحرك، كما أن تعابير وجهه كانت ثابتة على الأغلب.

ولن تضع هذه اللقطات المصورة فيما يبدو نهاية للتساؤلات بشأن مدى قدرة بونغو على تولّي السلطة.

وتحكم عائلة بونغو الدولة المنتجة للنفط منذ أكثر من 50 عامًا، وتولَّى بونجو الرئاسة خلفًا لوالده “عمر” الذي تُوفي العام 2009. وشابت مزاعم تزوير انتخاب بونغو لفترة جديدة العام 2016، مما أدى إلى وقوع اشتباكات دامية بين محتجين والشرطة جرى خلالها إحراق مبنى البرلمان.