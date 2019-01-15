ضربة موجعة لتيريزا ماي.. البرلمان البريطاني يرفض اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي‎

رفض البرلمان البريطاني في ضربة موجعة، اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي التي قدمتها مساء الثلاثاء، مخالفًا طلبها السابق بالموافقة عليها.

وصوّت 432 نائبًا ضد الاتفاق مقابل 202، وذلك في أسوأ هزيمة برلمانية تمنى بها حكومة في تاريخ بريطانيا الحديث.

وكانت ماي قد حثت أعضاء البرلمان في وقت سابق اليوم على تأييد اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي توصلت إليه مع التكتل قائلة: “إن تأييد الاتفاق قرار تاريخي سيشكل مستقبل البلاد لأجيال”.

وفور رفض البرلمان الساحق لمقترح لبريكست، قدم زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن مذكرة لحجب الثقة عن حكومة ماي المحافظة.