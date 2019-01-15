ضربة موجعة لتيريزا ماي.. البرلمان البريطاني يرفض اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي‎

رفض البرلمان البريطاني في ضربة موجعة، اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي التي قدمتها مساء الثلاثاء، مخالفًا طلبها السابق بالموافقة عليها.
وصوّت 432 نائبًا ضد الاتفاق مقابل 202، وذلك في أسوأ هزيمة برلمانية تمنى بها حكومة في تاريخ بريطانيا الحديث.
وكانت ماي قد حثت أعضاء البرلمان في وقت سابق اليوم على تأييد اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي توصلت إليه مع التكتل قائلة: “إن تأييد الاتفاق قرار تاريخي سيشكل مستقبل البلاد لأجيال”.
وفور رفض البرلمان الساحق لمقترح لبريكست، قدم زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن مذكرة لحجب الثقة عن حكومة ماي المحافظة.
وقال “قدمت اقتراحا بحجب الثقة عن هذه الحكومة”، واصفا هزيمة الحكومة بأنها “كارثية” استنادا الى نتيجة التصويت على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.
وفي أول ردود الفعل الخارجية دعا رئيس الاتحاد الأوروبي القادة البريطانيين الى اعادة النظر باستراتيجيتهم بشأن بريكست.
وكتب دونالد توسك في تغريدة “إذا كان الاتفاق مستحيلا، والكل يريد اتفاقا، عندها من سيكون لديه الشجاعة للقول ما هو الحل الإيجابي الوحيد؟”.
ومن المقرر انسحاب بريطانيا، خامس أكبر اقتصاد في العالم، من الاتحاد الأوروبي في 29 آذار/مارس المقبل.