إيران تعلن استدعاء سفير هولندا بسبب “الاعتداء على سفارتها”

استدعت الخارجية الإيرانية، الثلاثاء، السفير الهولندي في طهران اعتراضًا على مهاجمة مبنى السفارة الإيرانية في لاهاي، الأربعاء الماضي، من قبل مجموعة أحوازية معارضة.

وذكر بيان للخارجية الإيرانية أنها “استدعت السفير الهولندي في طهران جاك لويس فيرنر؛ احتجاجًا على قيام مجموعة انفصالية إيرانية بالاعتداء على السفارة الإيرانية في لاهاي”، مضيفًا أن “مسؤول شؤون أوروبا الغربية بالخارجية الإيرانية طالب السلطات الهولندية باتخاذ إجراءات حاسمة لمنع تكرار الهجمات ضد السفارات والبعثات الدبلوماسية الإيرانية”.

وطالبت الخارجية الإيرانية، السلطات الأمنية والقضائية في هولندا، باتخاذ إجراءات جدية في إطار التزاماتها بموجب اتفاقية العام 1961 في فيينا التي تشدد على حماية السفارات والدبلوماسيين من أي اعتداء.

وفي حين أعرب السفير الهولندي جاك لويس فيرنر عن أسفه للحادث، وقدم تقريرًا عن رد فعل الشرطة وأفعالها على مرتكبي الحادث، مشيرًا إلى أن الأمر سينعكس من جانب حكومته.

وبعد إعلان هولندا، رسميًا، عن تورط إيران باغتيال هولنديين من أصول إيرانية، هما معارض وقيادي أهوازي، هاجمت مجموعة من الشبان الأهوازيين مبنى السفارة الإيرانية في لاهاي، الأربعاء الماضي.

ورفع المتظاهرون، بحسب ما أظهر مقطع فيديو الشبان، وهم يلقون الحجارة على مبنى السفارة الإيرانية في لاهاي، ويرفعون علم الأهواز، وصورة قائد حركة النضال العربي لتحرير الأهواز، أحمد مولى.

واغتيل المعارض الإيراني علي معتمد، في كانون الأول/ ديسمبر العام 2015، بعد أن أطلق مجهولون النار عليه أمام منزله في مدينة أليمرا وسط البلاد، أما أحمد مولى فقد قتل في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، بعد أن أطلق مسلحون مجهولون 3 رصاصات عليه، أصابت إحداها رأسه واثنتان قلبه.

وأسس مولى حركة النضال العربي لتحرير الأهواز، التي تسعى لتأسيس دولة مستقلة في جنوب غرب إيران الغني بالنفط.