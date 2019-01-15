أردوغان: تركيا ستنشئ “منطقة آمنة” شمال سوريا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء، أن تركيا ستنشئ منطقة آمنة شمال سوريا.

جاء ذلك في كلمة له أمام الكتلة البرلمانية لحزب “العدالة والتنمية” في البرلمان، بالعاصمة أنقرة، الثلاثاء.

وقال أردوغان في كلمته: “لن نسمح أبدًا بإقحام تنظيمي داعش، و ي ب ك في حدودنا، سندفنهم في حفرهم”.

وأضاف: “أمامنا الآن العناصر المتشددة في منبج، وفي شرق الفرات (شمال سوريا) فضلًا عن بقايا تنظيم داعش”.

ووصف أردوغان مكالمته الهاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، أمس، بـ”الإيجابية”.

وتابع: “نأمل أن نكون قد توصلنا إلى تفاهم مع ترامب (حول سوريا)، ترامب أكد لي مجددًا في المكالمة الهاتفية أمس قراره بسحب القوات الأمريكية من سوريا”.

وأعرب عن “حزنه من اختلاف المواقف مع واشنطن بشأن سوريا”.

وأكد أن تركيا “دولة للأشقاء الأكراد أيضًا، حيث استضافت قرابة 300 ألف من الإخوة الأكراد من عين العرب (كوباني)، وأغلقت أبوابها أمام المتشددين”.

وتابع في نفس السياق: “كما نحمي حقوقنا سنحمي أيضًا حقوق إخوتنا السوريين حتى النهاية”.