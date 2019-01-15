كوريا الجنوبية تزيل وصف “العدو” عن جارتها الشمالية

أزالت كوريا الجنوبية وصف “العدو” عن كوريا الشمالية من تقرير الدفاع الذي تصدره وزارة الدفاع كل عامين.

ولم يتضمن التقرير الجديد عبارات “العدو” و”العدو الحالي” و”العدو الأصلي” التي كانت تستخدم في تقارير السنوات السابقة لوصف كوريا الشمالية.

وأشار خبر نشرته وكالة “كويودو” للأنباء، إلى أن التقرير الذي أصدرته وزارة دفاع كوريا الجنوبية قبل عامين استخدم عبارة “أسلحة الدمار الشامل للشمال، تمثل تهديدًا كبيرًا لأمننا، وطالما استمرت تلك التهديدات فإن نظام كوريا الشمالية وجيشها، عدوٌّ لنا”.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في وزارة دفاع كوريا الجنوبية، أن التقرير الجديد تضمن عبارة “أسلحة الدمار الشامل للشمال تمثل تهديدًا للسلام والأمن في شبه الجزيرة”، دون استخدام مصطلح “عدو”.

واجتمع الزعيمان “كيم جونغ أون” رئيس كوريا الشمالية، و”مون جيه إن” رئيس كوريا الجنوبية في الـ 27 من أبريل/ نيسان في قرية بانمونجوم، حيث أعلنا حينها توصل الطرفين إلى اتفاق يقضي بتطهير شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، وكذلك بِدء المباحثات فيما يتعلق بتحويل اتفاقية وقف إطلاق النار إلى اتفاقية سلام دائمة.

وعاود الزعيمان عقب القمَّة التي وصفت بالتاريخية، الاجتماع في الـ 26 من أيار/ مايو، بهدف مناقشة سَيْر اتفاقية السلام التي تمّ التوصّل إليها بين الطرفين.

واجتمع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، للمرة الثالثة في شهر أيلول، إذ اتفقا على خفض التوتر بين البلدين.