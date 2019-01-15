روحاني: أمريكا غير قادرة على عزل إيران

زعم الرئيس الإيراني حسن روحاني، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة غير قادرة على وضع ما وصفه بـ”الجدار” لعزل إيران عن العالم، مشيراً إلى أن طهران لا تخشى العقوبات الأمريكية.

وقال روحاني خلال اجتماعه مع مسؤولي محافظة “غلستان” شمال إيران، التي يزورها منذ يوم أمس، “نحن لسنا خائفين من العقوبات، لكن الحرب الاقتصادية لا طعم لها من دون صعوبات”، مضيفاً أن “العديد دفعنا إلى القيام بانتهاك التزاماتنا في الاتفاق النووي، لكننا لم نفعل ذلك”.

وبين أن “إيران لم تبدأ الحرب الاقتصادية، إننا نفخر بأنها لم تخرق الاتفاقيات حتى في مثل الحرب التي دامت 8 سنوات مع العراق، ولم نكن في حالة حرب من الناحية الاقتصادية”، مشيراً إلى أن “الولايات المتحدة واجهت 14 عضواً خلال رئاسة مجلس الأمن الدولي من أجل محاولة حشد المجلس ضد إيران”.

ولفت الرئيس الإيراني إلى أن “هدف الولايات المتحدة من المحادثات مع طهران هو التخلي عن التكنولوجيا النووية، وهذا مرفوض، نحن اليوم في أفضل حالة وننتج 20٪ من الوقود”، مبيناً أنه “على الرغم من العقوبات في الأشهر الأخيرة، اشترينا عشر سفن حاويات”.

وكان روحاني قال أمس الاثنين خلال خطاب أمام حشد من محافظة غلستان، إن “الكثير من الشعوب مرت بالمشاكل وعلينا نحن أيضًا أن نصمد”، مضيفاً “انظروا إلى الشعب العراقي كم عانى منذ 2003 إلى الآن! منذ احتلاله من قبل بوش الابن”.