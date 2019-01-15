بسبب الإغلاق الحكومي.. ترامب يطلب وجبات “همبرغر” على نفقته الخاصة للبيت الأبيض

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب، طلب وجبات سريعة للبيت الأبيض، على نفقته الخاصة، بسبب استمرار أزمة الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية.

وقالت شبكة “سي إن إن”، إن “ترامب سيدفع شخصيًا ثمن الوجبات التي طلبها لفريق كرة قدم جامعة كليسون، للاحتفال بفوزهم بالبطولة على مستوى الجامعات الوطنية، داخل البيت الأبيض مساء الاثنين”.

وقال هوغان جيدلي، نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، للشبكة إنه “بسبب رفض الديمقراطيين التفاوض على أمن الحدود، فإن الكثير من موظفي البيت الأبيض متوقفون عن العمل، لهذا قرر الرئيس أن يدفع شخصيًا لقاء الوجبات السريعة التي ستقدم لكل شخص في الحفل”.

وقال ترامب لصحفيين بالبيت الأبيض مساء الاثنين: “بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة طلبنا الكثير من الهمبرغر والكثير من البيتزا على نفقتي الخاصة، تعلمون أن لدينا فريق كليمسون العظيم الأبطال الوطنيين”.

ودخل الإغلاق الجزئي أسبوعه الثالث، بعد فشل البيت الأبيض والكونغرس في التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة، مع إصرار ترامب، على تضمين تكاليف إنشاء جدار على حدود بلاده مع المكسيك.

ويطالب ترامب، بإضافة 5 مليارات دولار إلى مشروع الموازنة لتمويل بناء الجدار، فيما يعارض الديمقراطيون ذلك.

وفي ظل غياب اتفاق على الموازنة يتوقف عمل نحو ربع المؤسسات الفيدرالية، بما فيها وزارات الأمن الداخلي والنقل والزراعة والخارجية والعدل، إضافة إلى المتنزهات العامة.