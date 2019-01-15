“طالبان” تتبنى هجومًا بسيارة ملغومة في كابول

أعلنت حركة طالبان اليوم الثلاثاء، مسؤوليتها عن هجوم بسيارة ملغومة قرب مجمع أجنبي شديد التحصين في العاصمة الأفغانية كابول، أسفر عن سقوط 4 قتلى على الأقل.

وأصيب أكثر من 90 شخصًا في الهجوم الذي وقع أمس الإثنين قرب مجمع “القرية الخضراء” الذي يضم عدة شركات ومؤسسات خيرية دولية.

وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم الحركة، إن طالبان مسؤولة عن الهجوم الذي ذكر أنه تسبب في مقتل وإصابة عشرات من القوات الأجنبية وقوات الأمن الأفغانية.

وأضاف في بيان: “نفذ الهجوم 5 مهاجمين بينهم الانتحاري الذي قاد السيارة الملغومة”.

وكثيرًا ما تضخم حركة طالبان من عدد الضحايا في الهجمات التي تنفذها ضد الحكومة الأفغانية أو أهداف أجنبية.

ووقع أحدث هجوم في وقت يقوم فيه زلماي خليل زاد مبعوث الولايات المتحدة الخاص لدى أفغانستان، بجولة في المنطقة، لعقد اجتماعات تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 17 عامًا.

وتشن طالبان وجماعات مسلحة أخرى هجمات يوميًا تقريبًا، مستهدفة قوات الأمن ومسؤولين حكوميين في الأساس، إلا أن المدنيين يتحملون وطأة معظم الهجمات.