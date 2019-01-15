بعد الاقتصاد والصحة.. إيران “أزمة حقيقية” في التعليم

حذّر مستشار رئيس جامعة “فرهنكيان” في إيران حجة الإسلام عابدي، من نقص بالمعلمين يتوقع أن يصل إلى 300 ألف معلم في السنوات الثلاث المقبلة.

وقال في تصريح صحفي إن أهداف التعليم هي ذات أهداف الجمهورية الإسلامية، وفقًا لتقرير نشره موقع “فردا” نقلًا عن وكالة “تسنيم”.

ودعا عابدي البرلمان الإيراني إلى دعم خاص للتعليم في جامعة “فرهنكيان”، مؤكدًا أهمية التركيز على الاعتماد على الذات الذي يقدم المواهب.

وشدّد عابدي على ضرورة دعم التعليم، مشيرًا إلى أنه يتعين على السلطات في البلاد، بما في ذلك أعضاء البرلمان الاستماع للقضايا التعليمية والاهتمام بها، وخاصة المشاريع التعليمية منخفضة التكليف.

وأضاف أنه يجب إنقاذ ودعم التعليم وإنقاذ الثورة الإسلامية وأجيال المستقبل في البلاد، مشيرًا إلى أن جامعة العلوم الثقافية أعدت بعض الاستراتيجيات التي يمكن أن يستخدمها مجلس الشورى الإسلامي لحل بعض المشاكل.