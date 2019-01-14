تركيا ترفع الحظر المفروض على مطار السليمانية في العراق

أعلن مدير مطار السليمانية الدولي في إقليم كردستان العراق، طاهر عبد الله، اليوم الإثنين، رفع تركيا الحظر الجوي المفروض على مطارها منذ عام بسبب “أزمة الاستفتاء” وما أعقبها من خطف عنصرين من المخابرات التركية في المحافظة.

وقال عبد الله في تصريح لوسائل إعلام كردية إنه “من المقرر أن تبدأ الرحلات الجوية التركية في الرابع والعشرين من الشهر الحالي، حيث وعدنا الأتراك أن تكون أول رحلة إلى مطار السليمانية الدولي، على أن تكون هناك رحلة واحدة يوميًا، كي يعود الوضع إلى ما كان عليه في السابق”.

وأضاف، أنه “زار وفد من الخطوط الجوية التركية” للاطمئنان على سلامة الرحلات الجوية، وزاروا جميع الأقسام في المطار، معبرين عن سعادتهم من المستوى المتقدم الذي يتمتع به المطار”.

وكانت تركيا قد أعلنت في آذار 2018، توقف الرحلات الجوية مع السليمانية، عازيةً السبب إلى “دواع أمنية”.

ويحظى حزب العمال الكردستاني بدعم سياسي وإعلامي من السليمانية، المعقل التقليدي للاتحاد الوطني الكردستاني، وهو الحزب الذي قاده لسنوات طويلة الزعيم الراحل جلال طالباني.

ومؤخرًا اتجهت محافظة السليمانية، إلى فرض مزيد من الضغوط على حزب “العمال الكردستاني” استجابة لمطالب تركية، في حين منعت قوات الأمن الكردية “الأسايش” السبت الماضي، عرض فيلم مؤيد للحزب في حديقة عامة بالمحافظة.

وقالت محطة “كوردستان 24” المحلية إن “المنع جاء بعد ثلاثة أيام من إغلاق دار سينما كانت تخطط لعرض الفيلم المثير للجدل الذي يتحدث عن سيرة المقاتلة في الحزب ساكنة جانسز التي قُتلت في ظروف غامضة مع اثنتين من زميلاتها في باريس مطلع العام 2013″.

وتواجه السليمانية وخصوصًا حزب “الاتحاد الكردستاني” اتهامات وضغوطات من أنقرة، بدعم حزب “العمال الكردستاني” الذي يقلق السلطات التركية بسبب هجماته العسكرية المتكررة.