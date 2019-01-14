تقرير: روسيا تغطي على مقتل جنودها في سوريا

كشفت تقارير إعلامية حديثة، بأن الجيش الروسي حاول إخفاء أنباء مقتل جندي في سوريا، وفقًا لما أوردت صحيفة “موسكو تايمز”.

وفيما تأكد نبأ مقتل الرقيب أندرانيك أروستاميان؛ جراء انفجار لغم عند نقطة تفتيش في شرق سوريا، في الثاني من نوفمبر عام 2018، تتجنب وزارة الدفاع الإبلاغ عن ذلك.

وأكدت صحيفة “نوفايا غازيتا” وقوع الحادث في نوفمبر الماضي، حيث أشارت إلى أنه أسفر عن مقتل 6 من المرتزقة الروس.

ونقلت خدمة “بي بي سي روسيا” عن شقيق أروستاميان قوله: “الجميع هنا في توتسكوي عرفوا أنه توفي، والقيادة لم تخف هذا عن أحد”، في إشارة إلى قرية عائلة الرقيب في منطقة “أورينبورج” على بعد حوالي 1300 كم جنوب شرق موسكو.

وأضاف بأن “الأمر الآخر هو أن وزارة الدفاع تحاول تجنب الإبلاغ عن الخسائر؛ حتى لا تؤثر على المتطوعين الجدد”.

وذكرت تقارير أن “أرستاميان” قتل في عمر الـ 28، بعد أقل من شهر على وصوله لأداء خدمته في سوريا.

وتُقدر “بي بي سي روسيا” مقتل 175 من القوات الروسية في سوريا بين عامي 2015 و 2018.

لكن مسؤولين يقدرون مقتل 112 جنديًا روسيًا خلال السنوات الثلاث، منذ تدخل موسكو في الحرب الأهلية السورية إلى جانب القوات الحكومية”.