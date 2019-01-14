الخارجية الإيرانية: جولة بومبيو ليست حسنة النية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، إن الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لدول المنطقة ليست حسنة النية.

وفي مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، بمقر الخارجية الإيرانية بطهران، أكد قاسمي مُجِيبًا على سؤال بخصوص الزيارة “أن مبادرات بومبيو ليست حسنة النية، إنهم يريدون التوتر والفوضى في المنطقة، ويدعمون من يحتلون القدس (إسرائيل)”.

واعتبر قاسمي أن بومبيو يعمل من خلال جولته على نشر العداء لإيران.

ويجري بومبيو جولة في الشرق الأوسط شملت حتى الآن السعودية والأردن والعراق ومصر والبحرين والإمارات وقطر، ويتوقع أن يتوجه غدًا لزيارة سريعة إلى سلطنة عمان، وكان من المفترض أن تشمل الجولة الكويت أيضًا إلا أن الخارجية الأمريكية، أعلنت الإثنين، أن بومبيو، سيقطع جولته التي يجريها حاليًا بالشرق الأوسط لحضور جنازة عائلية في الولايات المتحدة، دون زيارة الكويت.

وحول القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي بفرض عقوبات على إيران، قال قاسمي إن القرار الأوروبي خاطئ، وتحتفظ إيران بحقها في الرد بالمثل.

وأدرج الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي إيرانيين اثنين، وإدارة الأمن الداخلي التابعة لوزارة المخابرات الإيرانية إلى قائمته الخاصة بالإرهاب، وقال الاتحاد، إن القرار يأتي “ردًّا على هجمات خططت لها إيران، وأحبطت مؤخرًا على أراضٍ أوروبية”، وهو ما نفته طهران قائلة إن تلك الاتهامات هدفها الإضرار بعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.