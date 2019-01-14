الاتحاد الأوروبي: لا يمكن تعديل اتفاق “بريكست‎”

أكد قادة الاتحاد الأوروبي، الإثنين، في رسالة إلى الحكومة البريطانية، أنه لا يمكن تعديل اتفاق “بريسكت” الذي وقع مع بريطانيا، رغم تأكيدهم أنهم يريدون تفادي تطبيق إجراء مثير للجدل حول الحدود الإيرلندية.

واعتبر الاتحاد الأوروبي، في الرسالة التي وقعها رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، ونشرتها الحكومة البريطانية عشية تصويت النواب على اتفاق “بريكست”، أن التوضيحات التي قدمها لطمأنة لندن حيال نقاط مثيرة للجدل في اتفاق “بريكست” لها “قيمة قانونية”.

وأوردت الرسالة: “كما تعلمون، لسنا في وارد الموافقة على أي شيء يمكن أن يعدل اتفاق الخروج أو يتناقض معه”.

وقالت الرسالة: “يمكن التأكيد على أن خلاصات المجلس الأوروبي لها قيمة قانونية”، في إشارة إلى التزامات أعلنت خلال قمة في كانون الأول/ ديسمبر؛ لتفادي إجراء “شبكة الأمان” المتعلق بالحدود الإيرلندية.‎