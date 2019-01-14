برلماني إيراني يدعو لـ”التعاون” مع حركة طالبان

دعا رئيس لجنة الأمن القومي والعلاقات الخارجية في مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) حشمت الله فلاحت بيشه، إلى ضرورة التعاون مع حركة طالبان، كخطوة في مواجهة تنظيم داعش في أفغانستان.

ويعد فلاحت بيشه أول سياسي إيراني يدعو إلى التعاون مع حركة طالبان التي طالما ربطتها علاقات متوترة مع طهران، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء “إلنا” الإيرانية شبه حكومية الإثنين.

وزعم فلاحت بيشه أن الولايات المتحدة “نقلت مجموعات من تنظيم داعش إلى أفغانستان، ما يفرض على إيران فتح قنوات للتفاوض مع حركة طالبان لمواجهة الوضع الجديد في البلاد”.

وخلال العامين الماضيين نشطت مجموعات من مسلحي داعش بشكل متزايد في أفغانستان، واشتبكت مع كل من القوات الحكومية ومقاتلي طالبان ما أثار قلق الدول المجاورة.

يُذكر أن عداءً كبيرًا خيّم على العلاقات بين طهران وطالبان لسنوات طويلة، وكاد أن يشعل حربًا بين الجانبين، ردًا على مهاجمة طالبان القنصلية الإيرانية في مدينة مزار شريف شمال أفغانستان عام 1998، وقتلها ثمانية دبلوماسيين إيرانيين.