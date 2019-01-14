تركيا ترد على تهديدات ترامب بـ”تدمير اقتصادها”

دعت تركيا، الولايات المتحدة الأمريكية، إلى “احترام شراكتهما الاستراتيجية” بعد تهديد الرئيس دونالد ترامب لها بأن اقتصادها “سيدمر”.

وقال متحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الاثنين، إن أنقرة “تتوقع احترام الولايات المتحدة شراكتهما الاستراتيجية بعد أن حذرالرئيس دونالد ترامب من أن تركيا ستدمر اقتصاديًا إذا هاجمت فصيلًا كرديًا في سوريا”.

وتوترت العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي بسبب دعم الولايات المتحدة لوحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها تركيا امتدادًا لحزب العمال الكردستاني المحظور لدى أنقرة، والذي يشن حملة مسلحة منذ عشرات السنين في الأراضي التركية.

وقال المتحدث إبراهيم كالين على” تويتر” ردًا على تغريدة ترامب: “السيد دونالد ترامب إنه خطأ فادح مساواة الأكراد السوريين بحزب العمال الكردستاني، المدرج على قائمة الولايات المتحدة للمنظمات المتشددة، وفرعه بسوريا حزب الاتحاد الديمقراطي/ وحدات حماية الشعب.. المتطرفون لا يمكن أن يكونوا شركاءك وحلفاءك. تركيا تتوقع أن تحترم الولايات المتحدة شراكتنا الاستراتيجية ولا تريد أن تؤثر عليها دعاية متطرفة”.

وكان ترامب قال على” تويتر” في وقت سابق” إن “الولايات المتحدة تبدأ الانسحاب من سوريا في الوقت الذي تضرب فيه فلول مقاتلي تنظيم داعش هناك”.

وأضاف: “تركيا ستدمر اقتصاديًا إذا ضربت الأكراد . إقامة منطقة آمنة مساحتها 20 ميلاً.. وبالمثل، لا نريد أن يستفز الأكراد تركيا”.