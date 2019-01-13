3 إصابات جراء انفجار قنبلة بمقر الخارجية الإسرائيلية

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن إصابة 3 حراس أمن جراء انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع بمقر وزارة الخارجية الإسرائيلية، بالقدس الغربية.

وقالت الشرطة في بيان نقلته وسائل إعلام محلية، بينها موقع صحيفة “يديعوت أحرنوت”، إن الحادث “وقع بمستودع تابع للوزارة، تخزن فيه القنابل اليدوية، وأسفر عن إصابة 3 من حراس الأمن جراء استنشاقهم الغاز”.

ووجهت الوزارة جميع موظفيها لإيقاف مكيفات الهواء واتباع تعليمات السلامة والأمان، لمنع انتشار الغاز المسيل للدموع إلى أماكن أخرى من الوزارة، دون أن يتم إخلاء المبنى، بحسب الصحيفة.