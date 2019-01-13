أفغانستان.. مقتل 4 من الشرطة بهجوم مسلح غربي البلاد

قتل أربعة من عناصر الشرطة جرّاء هجوم نفذه مسلحون على مخفر في ولاية “فراه” غربي أفغانستان.

وذكر وكيل مجلس شورى الولاية “داد الله كاني” في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أن مسلحين -يعتقد أنهم من حركة طالبان- شنّوا هجومًا على مخفر “سلطان مير أغا” في مركز فراه.

وأشار إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل 4 عناصر شرطة، وأن المسلحين هربوا من المنطقة بعد أخذ الأسلحة والذخائر الموجودة في المخفر.

وحتى اللحظة، لم تعلن حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم.

ويدور صراع في أفغانستان بين طالبان من جهة، والقوات الحكومية والدولية بقيادة الولايات المتحدة من جهة أخرى؛ ما تسبب في سقوط آلاف الضحايا من المدنيين.