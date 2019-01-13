“تلغراف”: أوروبا مهتمة بمصالحها مع إيران أكثر من حياة مواطنيها وسلامتهم

هاجمت صحيفة “تلغراف” البريطانية، الدول الأوروبية لمعارضتها العقوبات الأمريكية على إيران، معتبرة أنها تهتم بمصالحها مع طهران أكثر من حياة مواطنيها وسلامتهم.

وأشارت الصحيفة في مقال نشرته السبت، إلى “التقارير التي تحدثت عن الزيادة الكبيرة في الأعمال الإرهابية الإيرانية في أوروبا ومناطق أخرى في الآونة الأخيرة، التي قالت إنها فشلت في إقناع الدول الأوروبية باتخاذ إجراءات صارمة ضد طهران”.

ولفتت إلى أن “بعض الدول مثل: ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، وسَّعت علاقاتها الاقتصادية مع إيران بشكل كبير منذ توقيع الاتفاق النووي عام 2015، وأن هذه الدول لا تزال ترفض بشدّة دعم قرار واشنطن الانسحاب من الاتفاق وإعادة العقوبات على طهران”.

وانتقدت “تلغراف”، سعي دول الاتحاد الأوروبي إلى “إيجاد آلية لتجاوز العقوبات الأمريكية من أجل الإبقاء على التعامل التجاري والاقتصادي مع إيران”.

وقالت إن “هذا التقارب مع إيران لن يؤدي بالطبع إلى اكتساب صداقات جديدة في واشنطن، مع أنها تملك الآن أدلة جديدة على تورط إيران بأعمال إرهابية على أراضيها، إلا أن الدول الأوروبية لا تزال مهتمة بالحفاظ على علاقاتها التجارية مع طهران أكثر من المحافظة على أمن مواطنيها وسلامتهم.”

ونسبت الصحيفة إلى تصريحات أخيرة للمبعوث الأمريكي للشؤون الإيرانية بريان هوك، قال فيها إن “طهران زادت بشكل كبير من نشاطها الإرهابي في الدول العربية خاصة في اليمن والعراق وسوريا وأنها تسعى إلى قلب نظام الحكم في مملكة البحرين”.

ونقلت “تلغراف” عن مسؤول حكومي بريطاني قوله، إن “لندن ستعطي الأولوية هذا العام للتعامل مع الخطر الإيراني أكثر من خطر تنظيم داعش”.