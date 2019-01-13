إجبار طفلين في إيران على أكل الورد بعد اعتقالهما (فيديو)

أجبر موظف في بلدية محافظة كرمان الواقعة جنوب إيران، طفلين كانا يبيعان الورد على أكل الورود التي كانا يحملانها معهما؛ ما أثار الكثير من الانتقادات بين الناشطين والمسؤولين الإيرانيين الذين شدَّدوا على أن هذه الخطوة “إساءة في معاملة الأطفال”.

وقال رضا مير حسيني، مدير العلاقات العامة في بلدية كرمان، اليوم الأحد، “إن الحادث الذي وقع كان عملًا غير مهني للغاية، وهو إساءة لشركة تابعة للبلدية”، مؤكدًا “نحن نعتقد أن الموقف الذي حدث لم يكن صحيحًا على الإطلاق”.

وكشف حسيني في حديثه لموقع إخباري محلي أنه “تم طرد الموظف الذي يعمل لصالح بلدية محافظة كرمان بعد ارتكابه هذه الجريمة والمخالفة التي يحاسب عليها القانون”.

من جانبه، قال محمد فرشاد، رئيس مجلس مدينة كرمان، “لم يبلغنا أحد في هذا الصدد، وقد يكون الفيديو مزيَّفًا”، فيما قال علي خدادادي أحد أعضاء الحكومة المحلية بالمحافظة إنه “لم يطلع بعدُ على القضيَّة بشكل كامل؛ لأن الحادث وقع في وقت متأخر من يوم أمس السبت”.

وقال رضا عبدي ، الناشط في مجال حقوق الطفل ورئيس تحرير الموقع الإخباري “ألف باء”، إن حجم مأساة الاغتصاب والعنف ضد الأطفال في إيران كبير جدًّا.

وأضاف “يجب أن نعرف أن مسألة العنف بمختلف أشكاله ضد الأطفال هي عامل عميق ومتطوّر بسرعة، ولا بدَّ من العمل على خفض ذلك من خلال إجراءات ترويجية بحتة وعقد اجتماعات وإصدار بيانات”.