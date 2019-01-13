مطلوب لطهران بتهمة الاختلاس.. أنباء عن اغتيال مسؤول إيراني سابق في كندا

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، بأن محمود رضا خاوري، المدير السابق للمصرف الوطني “بنك ملي” الحكومي، قد اغتيل في كندا.

وكان خاوري، قد هرب إلى كندا في 20 أيلول/ سبتمبر 2011، عندما حاولت السلطات الإيرانية اعتقاله بتهمة الاختلاس.

ونقل موقع “صراط نيوز” القريب من التيار المتشدد في إيران، عن مصادر خاصة قولها إن “عملية اغتيال خاوري تمت أمس السبت، وأن السلطات الأمنية الكندية، منعت الصحفيين والمراسلين من الوصول إلى موقع الحادث”.

وقال المحامي مصطفى ترك همداني، إن “نشر مثل هذه الأخبار هدفها عدم ملاحقة الشخصيات المتورطة بقضايا فساد مالي وإداري”، متهمًا في الوقت ذاته محمود رضا خاوري بنشر هذه الأخبار والشائعات.

وكانت المحكمة العليا بالعاصمة الإيرانية طهران، حددت 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، موعدًا لمحاكمة محمود رضا خاوري الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والكندية، غيابيًا بعد هروبه إلى كندا قبل اعتقاله في 20 أيلول/ سبتمبر 2011، وطالبت إيران بإعادته للمثول أمام القضاء، وهو أول مسؤول بحكومة الرئيس السابق المتشدد محمود أحمدي نجاد تتم محاكمته غيابيًا.

واتسعت دائرة الفساد الإداري والمالي في الولاية الثانية لحكومة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، حيث تورطت فيها شخصيات بارزة من بينها نائبه محمد رضا رحيمي، وصهره رحيم مشائي.

وقدم خاوري استقالته، بعدما تمكن من الخروج من إيران بمساعدة أحد ضباط الاستخبارات والوصول إلى بريطانيا وأرسل من هناك استقالته في 20 أيلول/ سبتمبر 2011.

ويواجه خاوري، اتهامات باختلاس مبالغ من 7 بنوك إيرانية، بلغت قيمتها 2.6 مليار دولار، في واقعة هزت النظام المصرفي بإيران، وتشكل مثالاً على فساد مالي غير مسبوق في تاريخ البلاد.