الإعلام العبري: سقوط صاروخ على مستوطنات غلاف قطاع غزة

قالت وسائل إعلام عبرية مساء اليوم السبت، إن صاروخًا واحدًا على الأقل، انفجر بالقرب من إحدى المستوطنات (الكيبوتسات) القريبة من غلاف غزة دون وقوع إصابات.

وإثر ذلك، دوَّت صافرات الإنذار في مستوطنات: (أشكول)، و(شعر هنيغيف)، و(سدوت هنيغيف)، في غلاف غزة، بحسب موقع “حدشوت 24” الإسرائيلي.

وعلى صعيد آخر، قال الموقع إن قوة تابعة للجيش الإسرائيلي أطلقت، مساء اليوم، النار نحو فلسطيني كان يزحف بالقرب من السياج الفاصل جنوب قطاع غزة.

وفي سياق متصل، قال وزير الجيش السابق أفيغدور ليبرمان عبر حسابه على “تويتر”:”إن الحكومة التي تحوّل صافرات الإنذار إلى روتين لسكان الجنوب تستحق بطاقة حمراء”.