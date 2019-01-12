ترامب يعتبر أنّ الإغلاق الأطول للإدارات الفدرالية يمكن حله “خلال 15 دقيقة”‎

المصدر: ا ف ب

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السبت، أنّ “الإغلاق” الذي يشلّ جزءًا من الإدارات الفدرالية ويعتبر الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، بدخوله يومه الثاني والعشرين، “يمكنه حله خلال 15 دقيقة”.

وتجاوزت مدة هذا التوقف الجزئي في عمل الحكومة الفدرالية عند الساعة 00:00 الجمعة (05,00 ت غ السبت) الـ21 يومًا، التي سجلت في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون في 1996.

ويصر ترامب على طلب تمويل بقيمة 5,7 مليار دولار لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك، رغم تصميم الديمقراطيين في الكونغرس على رفض هذا الأمر.

وفي رد انتقامي، يرفض ترامب توقيع ميزانيات لقطاعات أخرى في الدوائر الحكومية لا علاقة لها بخلافه مع الكونغرس، فيزيد من شلل واشنطن.

وعواقب هذا الرفض واضحة وتتمثل في أن 800 ألف موظف في الإدارات الفدرالية (موظفون في مكتب التحقيقات الفدرالي ومراقبو الحركة الجوية…) التي يشملها الإغلاق لم يتلقوا رواتبهم، الجمعة، للمرة الأولى.

وصباح السبت، كثف ترامب التغريدات التي تدعو المعارضة الديمقراطية إلى “العودة إلى واشنطن”؛ لإنهاء ما وصفه بأنه “الأزمة الإنسانية الرهيبة على الحدود الجنوبية”.

وكتب ترامب في تغريدة أنّ “الديمقراطيين يمكنهم حل مسألة الإغلاق في خلال 15 دقيقة! اتصلوا بالسناتور ممثلكم أو الممثل الديمقراطي، واطلبوا منهم أن يؤدوا عملهم! إنها أزمة إنسانية”.

وأشار أيضًا إلى انتقادات وردت في صحيفة “واشنطن بوست” حول عدم وجود خطة لديه لاستئناف عمل الإدارات قائلًا: “بالواقع ليس هناك أي شخص آخر غيري في البيت الأبيض، ولدي خطة لحل الإغلاق”.

وكان ترامب تراجع، الجمعة، عن سلسلة تهديدات سابقة قال إنّه “سينفذها لإنهاء حالة الجمود، تتمثل بإعلان حالة الطوارئ الوطنية لتأمين التمويل بدون الحاجة إلى موافقة الكونغرس”.

وقال في اجتماع في البيت الأبيض إنّه “لن يتسرع” في إعلان حالة الطوارئ.

ووصف ترامب إعلان الطوارئ بأنّه “الحلّ السهل” للأزمة، فيما قال إنّ على الكونغرس تحمّل مسؤولياته والموافقة على مبلغ 5,7 مليار دولار.

وقال الرئيس الأمريكي إنّه يملك “الحقّ الكامل بإعلان حالة الطوارئ، إذا كان الكونغرس غير قادر على الموافقة على التمويل”.

وكرّر ترامب أكثر من مرّة أنه يقترب أكثر فأكثر من اتخاذ هذا القرار الجدلي.

وبعد المحادثات في البيت الأبيض، كتب السناتور الجمهوري وحليف ترامب القوي ليندسي غراهام على تويتر: “السيد الرئيس، أعْلنْ حالة الطوارئ الآن”.

ويرى المناهضون لموقف ترامب أن خطوةً رئاسيةً أحادية الجانب ستشكّل تجاوزًا دستوريًا وسابقةً خطرة.