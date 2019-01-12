القوات الأمريكية في أفغانستان تعلن مقتل قيادي في “داعش”

أعلنت القوات الأمريكية في أفغانستان اليوم السبت، مقتل قيادي بارز في تنظيم “داعش” خلال مداهمة في إقليم ننكرهار.

وقال المتحدث باسم القوات الأمريكية المتمركزة في أفغانستان، أوبون ميندي، إن “خطاب أمير، قُتل خلال مداهمة شرق إقليم ننكرهار في العاشر من يناير/ كانون الثاني الجاري”

وأضاف في بيان:”أمير، الذي كان يُعرف بعدد من الأسماء، سهل تنفيذ هجمات كبرى، وأمدَّ مسلحي التنظيم بالأسلحة، ومواد صنع المتفجرات”.

وقال ميندي:”القضاء عليه أن يسهل حماية الأبرياء من المدنيين الأفغان من عنف التنظيم في المستقبل، ويضعف وجود التنظيم في ننكرهار”.

وأقام مسلحو “داعش” معقلًا لهم في هذا الأقليم الواقع على الحدود مع باكستان، وصار التنظيم أحد أخطر الجماعات المسلحة في أفغانستان.

وينشط جناح التنظيم في أفغانستان المعروف باسم ولاية خراسان منذ العام 2015، ويشنّ هجمات ضد طالبان والقوات الأفغانية والأجنبية.

ويُعد القتال ضد التنظيم وغيره من الجماعات المسلحة، مثل: تنظيم القاعدة، وحركة طالبان، هدفا رئيسًا لمهمة مكافحة الإرهاب التي تقودها الولايات المتحدة، إلى جانب عملية الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي، وتهدف لتوفير التدريب والمشورة لقوات الأمن الأفغانية.