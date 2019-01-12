إيران تخلع عمامة أحد رجال الدين البارزين بسبب انتقاده خامنئي‎

قالت وكالة أنباء “إيسنا” الإيرانية، اليوم السبت، إن المحكمة الخاصة برجال الدين في طهران قضت بخلع عمامة رجل الدين حسين أغا ميري بسبب انتقاده المرشد الأعلى علي خامنئي.

ونقلت الوكالة عن ميري قوله، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على الإنستغرام، الذي يتابعه فيها نحو مليون و200 ألف شخص: “لقد قضت المحكمة الخاصة ونتيجة شكوى رفع المدعي الخاص بطهران بخلع عمامتي”، مضيفًا أن “الحكم بخلع العمامة بشكل دائم كان بعلم المدعي العام في إيران محمد جعفر منتظري”.

وأشار ميري إلى أنه “من حسن الحظ أن المحكمة قضت بسجني لمدة سنتين بدلًا من خمس سنوات”.

وفي أكتوبر 2016، وجه رجل الدين الإيراني البارز “حسين أغا ميري” انتقادات للمرشد علي خامنئي والمؤسسات الثقافية والتبليغية التابعة لها، معتبرًا أن ما يصرف على تلك المؤسسات من أموال طائلة لا داعي لها، ويمكن أن تصرف في حل مشاكل الشباب في البلاد.

هذه الانتقادات وغيرها دفعت التيار المتشدد ووسائل إعلامه إلى اتهام رجل الدين الإيراني ميري بـ”الخيانة والعمل لصالح جهات خارجية”.

وتعد محكمة رجال الدين التي أسسها مؤسس النظام الراحل روح الله الخميني جهة قضائية خاصة بمحاكمة رجال الدين المعارضين والمناهضين للنظام الإيراني.