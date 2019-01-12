ترامب يعد بتحسين شروط تأشيرات دخول العاملين المهرة‎ للولايات المتحدة

المصدر: أ ف ب

وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحسين شروط إقامة الأجانب المهرة الحاصلين على تراخيص عمل في الولايات المتحدة، وتمكينهم من أن يحظوا بفرصة السعي للحصول على الجنسية الأمريكية.

هذه التأشيرات تعتمد عليها كثيرًا شركات التكنولوجيا في “سيليكون فالي” لا سيما لتوظيف العلماء والمهندسين ومبرمجي الكمبيوتر الهنود.

وكتب ترامب على تويتر، يوم الجمعة: “فليطمئن حاملو تأشيرات الإقامة (اتش 1-بي): هناك تغييرات جارية لتبسيط شروط إقامتكم وجعلها دائمة، لا سيما بفضل مسار محتمل للحصول على المواطنة”.

وأضاف: “نريد أن نشجع الموهوبين وأصحاب المؤهلات العالية على مواصلة مسارهم المهني في الولايات المتحدة”.

تحدث ترامب من قبل عن تحسين شروط تأشيرات العمل هذه، لكنه كان دائمًا يؤكد أنه يعطي الأولوية للعمالة الأمريكية.

تصدر الولايات المتحدة 85 ألف تأشيرة عمل سنويًا، لمدة ثلاث سنوات للمواطنين الأجانب الذين لديهم عقد عمل.

ويشكل الهنود ثلاثة أرباع المتقدمين للحصول على هذه التأشيرات.

وتعد تصاريح العمل محددة المدة المصممة في المقام الأول للعلماء والمهندسين ومبرمجي الكمبيوتر، على وجه الخصوص جسرًا للكثير من الهنود الراغبين في العمل في شركات التكنولوجيا الأمريكية.