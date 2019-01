فرنسا.. جرحى بانفجار قوي وسط باريس (فيديو)

أفادت وسائل إعلام فرنسية، بوقوع انفجار قوي صباح السبت، في مخبز بالعاصمة باريس، مما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى وتحطم زجاج واجهات محلات محيطة.

وقالت الشرطة إن حريقًا اندلع تلاه انفجار قوي، موضحة أنها ترجح حاليًا فرضية تسرب للغاز.‎

وأظهرت صور نشرت على تويتر ركام متناثر في الشارع، فيما دمر الدور الأسفل للمبنى واشتعلت فيه النيران. كما تعرضت سيارات متوقفة لاضرار.

وشاهد مراسل فرانس برس عناصر الاطفاء يخرجون شخصا على الأقل على حمالة من المبنى.

وهرع عناصر الإطفاء لاخماد الحريق وإجلاء عدد من سكان المبنى مستخدمين السلالم فيما عالجت فرق الاسعاف عددا من المصابين في مكان الحادثة.

Photos from the scene of an explosion in Paris minutes ago. pic.twitter.com/pErrO7uhvj

