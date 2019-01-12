ظريف يدعو بولندا لعدم استضافة قمة دولية ضد إيران

دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الحكومة البولندية إلى عدم استضافة القمة الدولية التي ستنعقد في فبراير القادم ضد إيران، برعاية الولايات المتحدة، معتبرًا أنها (القمة) “وصمة عار في جبين بولندا”.

وقال ظريف عبر تغريدة بموقع “تويتر” ونقلتها وكالة “تسنيم” الإيرانية “إن هذه الخطوة هي وصمة عار في جبين بولندا”، زاعمًا أن “المشاركين في آخر الاجتماعات المناهضة لإيران إما ماتوا أو فُضحوا أو هُمّشوا .. وإيران أصبحت أقوى من أي وقت مضى”.

وادّعى ظريف بأن إيران هي التي أنقذت البولنديين في الحرب العالمية الثانية، وذلك في مسعى منه إلى الحيلولة دون عقد المؤتمر، مضيفًا “بينما إيران هي التي أنقذت البولنديين في الحرب العالمية الثانية، فإن الحكومة البولندية بصدد استضافة مسرحية يائسة لمناهضي ايران .. عليها أن تخجل من ذلك”.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وجه دعوة لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو للمشاركة في القمة المناهضة لإيران المزمع عقدها في 13 و14 فبراير القادم في بولندا.

وكان “بومبيو” قال أمس الجمعة، إن الولايات المتحدة تعتزم استضافة قمة دولية تركز على الشرق الأوسط، وتحديدًا إيران في الشهر المقبل تعقد في بولندا.

وأوضح بومبيو في حديث مع محطة فوكس نيوز التلفزيونية، أن القمة الدولية ستعقد يومي 13 و14 من شهر فبراير/شباط في بولندا “للتركيز على الاستقرار في الشرق الأوسط، والسلام والحرية والأمن في هذه المنطقة، وهذا يشمل عنصرًا مهمًا وهو ضمان ألّا يكون لإيران تأثير مزعزع للاستقرار”.