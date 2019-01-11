وزير الدفاع التركي يتعهد ببدء عملية عسكرية في سوريا في الوقت المناسب

تعهد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الجمعة، بشن حملة ضد الفصائل الكردية السورية التي تدعمها الولايات المتحدة مما يزيد التركيز على نزاع محتمل كانت الولايات المتحدة تسعى لتجنبه.

أدلى أكار بهذه التعليقات أثناء زيارة غير معلنة لتفقد القوات المتمركزة بالقرب من الحدود السورية في الجهة المقابلة مباشرة للأراضي التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية التي تدعمها الولايات المتحدة، وهذه التصريحات موجهة على ما يبدو إلى واشنطن وحلفائها الأكراد.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أن تركيا أرسلت قافلة وحدات القوات الخاصة ومركبات مدرعة إلى إقليم هاتاي التركي على الحدود مع سوريا.

وأضافت الوكالة أن الجيش أرسل القافلة لتعزيز الوجود العسكري التركي على الحدود قرب محافظة إدلب السورية التي باتت آخر معقل رئيسي للمعارضة في سوريا.

وقالت إن القافلة وصلت إلى منطقة يايلاداجي في هاتاي وانطلقت منها باتجاه الوحدات المرابطة على الحدود.

وكان مصدر عسكري تركي قال إن الجيش التركي يقوم بعملية تغيير دورية للقوات بالمنطقة ورفض توضيح ما إذا كانت الحركة تأتي استعدادا لعملية داخل محافظة إدلب ذاتها.

وهناك خلاف عميق بين تركيا والولايات المتحدة، برغم أنهما حليفتان في حلف شمال الأطلسي، بشأن تطبيق خطة الرئيس دونالد ترامب لسحب نحو ألفي جندي متمركزين في سوريا، وهذه الخطة مرهونة بالتعاون التركي لتأمين شمال شرق سوريا في ظل الانسحاب الأمريكي.

وعلى الرغم من أن الانسحاب الأمريكي شابته رسائل متضاربة من ترامب وإدارته فإن المتحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة داعش قال إن الانسحاب بدأ اليوم الجمعة.

وحاول مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون في الأسبوع الحالي الحصول على ضمانات بأن تركيا لن تلحق الضرر بوحدات حماية الشعب الكردية بعد الانسحاب، لكن ذلك قوبل بتوبيخ شديد من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب جماعة إرهابية وترى أن دعم واشنطن لها ضد داعش خيانة.

وقال أكار في كلمة للجنود في مركز قيادة بإقليم شانلي أورفة: “عندما يكون الوقت والمكان ملائمين سندفن جميع الإرهابيين في الخنادق التي حفروها كما فعلنا في عمليات سابقة”، في إشارة إلى حملتين سابقتين نفذتهما تركيا عبر الحدود في سوريا.

وعبّرت أنقرة مرارًا عن إحباطها من اتفاق مع الولايات المتحدة يتعلق بانسحاب وحدات حماية الشعب الكردية من مدينة منبج الواقعة إلى الغرب من نهر الفرات.

وقال أكار: “أمامنا منبج من ناحية وشرق الفرات من ناحية أخرى” مما يلقي الضوء على حجم العملية المحتملة.

وأضاف: “قمنا بالترتيبات والتخطيط الضروريين فيما يتصل بذلك، استعداداتنا مستمرة بكثافة”.

إلى ذلك، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون اليوم الجمعة إن المحادثات بين مسؤولين عسكريين أمريكيين ونظرائهم الأتراك حول الأكراد وسوريا ستتواصل الأسبوع القادم على أمل التوصل إلى نتائج مقبولة من البلدين. وأضاف بولتون، في مقابلة إذاعية، أن الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو يدركون أن تركيا ملتزمة “بعدم الإضرار بالأكراد الذين قاتلوا معنا ضد تنظيم داعش”.

وقالت أنقرة أمس الخميس إن العملية العسكرية المرتقبة ضد الفصائل الكردية في سوريا لا تعتمد على أي انسحاب أمريكي من المنطقة.