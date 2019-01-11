اليمين المتطرف في ألمانيا يطرح فكرة الخروج من الاتحاد الأوروبي

يستعد اليمين القومي الألماني لخرق محرمات أخرى في البلاد خلال مؤتمر يفتتحه اليوم الجمعة، عبر القيام بحملة حول مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك قبل أيام من تصويت حاسم للبرلمان البريطاني حول بريكست.

ويرتقب أن يبحث أعضاء حزب البديل من أجل ألمانيا هذه المسألة، خلال اجتماعهم الذي يبدأ ظهر اليوم الجمعة، ويستمر حتى يوم الإثنين المقبل بـ”رييسا” في مقاطعة ساكسونيا، أحد معاقله الانتخابية.

وهدف المؤتمر هو وضع إستراتيجيةٍ؛ استعدادًا للانتخابات الأوروبية المرتقبة في أواخر شهر أيار/مايو المقبل.

وبعدما حقق نجاحات متتالية منذُ 3 سنوات في عمليات اقتراع بسبب مواقفه المناهضة للمهاجرين، إلى حد أنه أصبح في عام 2017 أبرز حزب معارضة رئيسي في مجلس النواب في مواجهة المحافظين، بزعامة المستشارة انجيلا ميركل والاجتماعيين الديموقراطيين، يعود حزب البديل من أجل ألمانيا إلى خطابه الأساسي.

وبدأ ظهور الحركة عام 2013، وعرفت منذ البداية برفضها اليورو في ألمانيا، لكن بالنسبة لمسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي فإن الأعضاء لا يزالون مترددين بالمضي بعيدًا فيها، في مواجهة رأي عام ألماني مؤيد بغالبيته لأوروبا.