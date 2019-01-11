الجيش الفرنسي يؤكد مصرع طاقم مقاتلة عسكرية تحطمت قرب سويسرا

أكد الجيش الفرنسي اليوم الجمعة، مصرع طاقم المقاتلة العسكرية التي اختفت الأربعاء عن شاشات الرادار، في منطقة جبال جورا شرق فرنسا قرب الحدود السويسرية.

وقال سلاح الجو الفرنسي، في بيان، على موقعه الإلكتروني، إنّ الطيارَينِ اللذينِ كانا على متن المقاتلة العسكرية (ميراج 2000 دي) المختفية منذ الأربعاء “لقيا مصرعهما إثر تحطم الطائرة”.

والأربعاء، أعلن الدرك الوطني الفرنسي في إقليم جورا شرقَ البلاد، اختفاء مقاتلة عسكرية من طراز “ميراج 2000 دي” قرب الحدود مع سويسرا.

وقال الدرك الوطني، في بيان، “إنّ المقاتلة العسكرية اختفت عن شاشات الرادار وعلى متنها اثنان من العسكريين”.

وأضاف أنّ المقاتلة “أقلعت من قاعدة نانسي أوشي (شمال شرق فرنسا) في مهمة تدريبية غير مسلحة”.