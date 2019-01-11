روسيا تنفي وجود صفقة “تبادل جواسيس” مع الدول الغربية

نفت ماريا زخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة، وجود أي مناقشات بشأن ترتيب مقايضة محتملة لجواسيس، تشمل الجندي السابق بمشاة البحرية الأمريكية بول ويلان، ووصفت التكهنات بمثل هذا الاتفاق بأنها “أخبار كاذبة”.

واحتجز جهاز الأمن الاتحادي الروسي “ويلان”، الذي يحمل أيضًا جوازات سفر بريطانية وكندية وأيرلندية، في 28 ديسمبر/ كانون الأول، واتهمه بـ”التجسس”.

وقالت أسرته إنه بريء، وإنه كان في موسكو لحضور حفل زفاف.

وقالت زاخاروفا، إنه سيتم السماح لدبلوماسيين من بريطانيا وكندا وأيرلندا بالاتصال بويلان فيما وصفته بالإطار الزمني المتفق عليه.