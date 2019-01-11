القوات الأمريكية تبدأ بسحب معداتها العسكرية من سوريا

المصدر: ا ف ب

أكّد مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكيّة الخميس، بأن جيش بلاده بدأ بسحب معدّات من سوريا، وذلك في إطار تنفيذ قرار الرئيس دونالد ترامب القاضي بالانسحاب من هذا البلد.

وقال المسؤول “يُمكنني أن أوكّد (حصول) نقل لمعدّات من سوريا. ولأسباب أمنيّة، لن أعطي تفاصيل إضافيّة في الوقت الحالي”.

وكانت قناة “سي إن إن” تحدّثت في وقت سابق عن سحب تلك المعدّات خلال الأيام الأخيرة. ونقلت عن مسؤول في الإدارة الأمريكيّة على علم مباشر بالعمليّة قوله إنّ سحب المعدّات مؤشّر إلى بداية الانسحاب الأمريكي من سوريا.

وجدد وزير الخارجيّة مايك بومبيو الخميس، التأكيد بأنّ الانسحاب الأمريكي من سوريا سيتمّ، مؤكّدًا أنّ واشنطن ستعمل بـ”الدبلوماسية” على “طرد آخر جندي إيراني” من هذا البلد.

وفي وقت سابق، أكّد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون خلال زيارة لإسرائيل أنّ الانسحاب الأمريكي من سوريا يجب أن يتمّ مع “ضمان” الدفاع عن الحلفاء.

ويوجد حاليًا نحو ألفي جندي أمريكي في سوريا التي تشهد حربًا أهليّة مدمّرة، معظمهم يعملون على تدريب قوات محلّية تُقاتل داعش.