مادورو يبدأ ولاية رئاسية ثانية.. وسط انتقادات دولية

بدأ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، فترة ولاية ثانية يوم الخميس، متحديًا منتقديه في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية الذين وصفوه بأنه مغتصب للسلطة في بلد أدت فيها الفوضى الاقتصادية إلى أزمة إنسانية.

وأدى مادورو اليمين أمام المحكمة العليا المؤيدة للحكومة والتي حلت إلى حد كبير محل البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة.

ومادورو سائق حافلات سابق أصبح زعيمًا اشتراكيًا، وهو يواجه تحديات كبيرة منها التضخم المفرط والنقص الشديد في الغذاء والدواء وهجرة ملايين المواطنين الساعين للفرار من شظف العيش.

وحتى قبل أن يكمل خطاب التنصيب، اتهمته واشنطن “باغتصاب السلطة”، وأعلنت باراغواي قطع العلاقات الدبلوماسية مع فنزويلا وذلك في مؤشر على العزلة الدبلوماسية المتنامية التي سيواجهها في فترته الثانية.

كما ذكرت وزارة الخارجية في بيرو أنها استدعت القائم بالأعمال من سفارتها في فنزويلًا احتجاجًا على تنصيب مادورو لفترة جديدة وصفتها بأنها “غير شرعية”، بحسب “رويترز”.

فيما وصفت حكومة الرئيس البرازيلي اليميني المتطرف جاير بولسنارو، الولاية الجديدة لمادورو، بأنها “غير شرعية”، مؤكدة “دعمها الكامل” للجمعية الوطنية الفنزويلية التي تسيطر عليها المعارضة.

وقال مادورو عقب تأدية اليمين: “ظهر عالم جديد يرفض أن تتحكم فيه النظم الإمبريالية المهيمنة بدولة واحدة أو ببلدان تدور في فلكها”.

وأضاف: “تلك هي الدعوة التي ترسلها ثورتنا إلى شعوب وحكومات العالم”.

وقد صور زعماء المعارضة التنصيب بأنه “اللحظة التي سينظر فيها العالم إلى مادورو على أنه دكتاتور” بعد انتخابات العام الماضي التي شهدت مقاطعة واسعة النطاق ووصفتها العديد من الحكومات الأجنبية بأنها مسرحية هزلية.

لكن استمرار دعم الجيش وتفرق المعارضة والحملة الصارمة على المنتقدين تعني أن مادورو سيواجه على الأرجح تحديات محدودة في الداخل رغم صيحات الغضب في الخارج.

احتجاجات

واقتحم نحو 20 فنزويليًا الخميس سفارة بلادهم في ليما، أثناء تظاهرة ضد الولاية الجديدة لمادورو، بحسب “فرانس برس”.

وأطلقت شرطة مكافحة الشغب البيروفية الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.

وتم طرد الأشخاص الذين دخلوا إلى الممثلية الدبلوماسية، فانضموا إلى محتجين آخرين مرددين معًا شعارات ضد مادورو.