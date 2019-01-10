احتجاجات للمعلمين غرب إيران بسبب تجاهل الحكومة لمطالبهم (صور)

شهدت محافظة كرمنشاه الواقعة غرب إيران، الخميس، احتجاجات للمعلمين والمتقاعدين أمام مديرية التربية بالمحافظة؛ بسبب تجاهل الحكومة لمطالبهم، وعدم رفع رواتبهم في موازنة العام الإيراني المقبل، الذي يبدأ في 21 مارس/ آذار المقبل.

وقالت قناة “صوت الشعب”، الداعمة للاحتجاجات في إيران، إن “المئات من المعلمين والمتقاعدين من هذه الشريحة نظموا اليوم وقفة احتجاجية أمام مديرية التربية بالمحافظة؛ بسبب عدم رفع رواتبهم في موازنة العام المقبل، وعدم اهتمام السلطات بمطالبهم التي يتظاهرون من أجلها، منذ أيام”.

ويطالب المعلمون في إيران السلطات الحكومية، بتوفير تأمين كامل لهم، وزيادة الرواتب، وتوفير سبل العيش المناسب في ظل التضخم الحاصل في البلاد، وارتفاع تكاليف المعيشة جراء العقوبات الأمريكية، وانهيار العملة المحلية.

وأكد المتظاهرون، بحسب ما ذكرت قناة “صوت الشعب”، أن “ميزانية العام الإيراني الجديد، لا بد أن تخضع لمراجعة جوهرية؛ لأنها غير متوافقة مع الأوضاع التي تعيشها البلاد”.

وفي الأشهر الماضية، شهدت محافظات: كرمنشاه ويزد وشيراز وخرم آباد وشهر كرد، مظاهرات لآلاف من المعلمين أمام مبنى الحكومات المحلية؛ للمطالبة بإنصافهم، من خلال زيادة رواتبهم ودفع باقي مستحقاتهم، وتأمين المسكن لهم.