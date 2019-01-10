بومبيو: أمريكا ستسحب قواتها من سوريا وستواصل إنجاز المعركة ضد داعش

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستسحب قواتها من سوريا وستواصل إنجاز المعركة ضد داعش.

وأضاف بومبيو خلال مؤتمر صحفي في القاهرة، أن “واشنطن ستظل شريكًا راسخًا في الشرق الأوسط”.

وبحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مع نظيره المصري سامح شكري، أوضاع حقوق الإنسان في مصر وتطورات الأوضاع في سوريا واليمن وليبيا.

وقال بومبيو، “بحثنا في مصر أوضاع حقوق الإنسان”، مشيرا إلى تضامن الشعب الأمريكي مع نظيره المصري في مواجهة الإرهاب.

وعن الأوضاع الإقليمية، أوضح بومبيو أن المباحثات الثنائية تطرقت إلى الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن والقضية الفلسطينية. ومضى قائلًا “حربنا ضد تنظيم (داعش) والجماعات الإرهابية مستمرة، وخطر التطرف لا يزال قائما”.

بدوره أعلن سامح شكري انعقاد اجتماع بصيغة 2+2 (وزيرا الدفاع والخارجية) بين بلاده وأمريكا قبل نهاية العام الجاري (دون تحديد موعد)، لمناقشة التعاون الاستراتيجي وتطورات الأوضاع في المنطقة.

وأوضح شكري أن “العلاقات المصرية الأمريكية ساعدت على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وفي وقت سابق اليوم، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، جلسة مباحثات مع بومبيو، للتنسيق والتشاور بشأن القضايا السياسية والأمنية بالمنطقة.

ووفق بيان للرئاسة المصرية، تطرقت المباحثات إلى “تأكيد عمق الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، واستمرار التنسيق والتشاور المشترك بشأن القضايا السياسية والأمنية بالمنطقة”.

ومصر هي ثالث محطات جولة شرق أوسطية يجريها وزير الخارجية الأمريكي، والتي بدأت بالأردن الثلاثاء، أعقبها زيارة خاطفة للعراق، استمرت ساعات يوم الأربعاء، التقى خلالها رؤساء الجمهورية برهم صالح والحكومة عادل عبد المهدي والبرلمان محمد الحلبوسي.

وتأتي زيارة الوزير الأمريكي إلى المنطقة، لطمأنة حلفاء واشنطن بشأن قرار اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي بسحب قوات بلاده من سوريا.

وتشمل جولة بومبيو الحالية، الأردن والسعودية ومصر وقطر والعراق والإمارات والبحرين وعمان والكويت.

وتعد جولة الشرق الأوسط هي الثانية لوزير الخارجية الأمريكي، منذ توليه مهام منصبه في أبريل/نيسان 2018، إلا أنها أوسع من سابقتها في عدد الدول، حيث شملت الأولى كل من الأردن والسعودية وإسرائيل، غير أنها هذه المرة تستثني الأخيرة.