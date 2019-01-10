أفغانستان.. مقتل 16 من قوات الأمن في هجومين لطالبان شمالي البلاد

قتل 16 عنصراً من قوات الأمن الأفغانية في هجومين نفذهما عناصر حركة طالبان على مخافر للشرطة بولايتي “تخار” و”بغلان” شمالي أفغانستان.

وقال المتحدث باسم “ولاية تخار” جواد هجري، اليوم الخميس، إن 7 أفراد من قوات الأمن قتلوا جراء هجوم نفذه عناصر حركة طالبان في قضاء “هوجاي غار” التابع للولاية.

وأضاف، أن 6 أفراد آخرين من الأمن أصيبوا بجروح خلال الهجوم. وأكد أن خسائر وقعت في صفوف حركة طالبان خلال الاشتباكات.

ومن جهة أخرى، قال نائب رئيس مجلس شورى “ولاية بغلان” شمس الحق باريكزي، إن عناصر طالبان شنوا هجوماً على مخفر للشرطة في منطقة “حسين هيل” بالولاية.

وأوضح، أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 9 من أفراد الأمن واصابة 6 آخرين بجروح.

ومن جهتها أعلنت حركة طالبان، أن 38 عنصراً من الأمن الأفغاني قتلوا خلال الهجومين المذكورين.